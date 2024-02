“Fabio è morto” Trovato dopo giorni di ricerche | il corpo recuperato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono finite le speranze di trovare in vitaFerrari, il runner 55enne scomparso domenica 28 gennaio a Bovegno, nel bresciano. Il suoè stato localizzato dalle squadre di soccorso non troppo lontano da dove era stato visto l’ultima volta. Ingegnere di professione, era andato a correre nei boschi, sua grande passione, ma non era più tornato. A dare l’allarme era stata la compagna, preoccupata da un silenzio quando mai insolito. >> “Basta, non lo accetto più!”. Grande Fratello, Garibaldi supera il limite: Letizia stavolta non perdona Allarme amplificato dalla sua società sportiva, la Atletica Franciacorta Oxyburn, sui social.In un appello lanciato su Facebook scriveva: “non rientra a casa e non si hanno più sue notizie! È partito per una uscita di corsa da Graticelle, frazione di Bovegno: qualcuno lo ha per ...