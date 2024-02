F1 | Wolff | ' rapporto con Hamilton il più vincente della storia | accettiamo decisione Lewis'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Stoccarda, 1 feb. - (Adnkronos) - "In termini di accoppiata squadra-pilota, il nostroconè diventato il piùche lo sport abbia mai visto, e questo è qualcosa a cui possiamo guardare con orgoglio;sarà sempre una parte importante nellaMercedes. Tuttavia, sapevamo che la nostra partnership sarebbe arrivata a un certo punto, e quel giorno è arrivato": Così il team principalMercedes Totonel comunicatoscuderia tedesca dove annuncia la fine delcondopo 11 stagioni. "ladidi cercare una nuova sfida, e le nostre opportunità per il futuro sono entusiasmanti da contemplare. Ma per il momento abbiamo ancora una stagione da disputare e siamo concentrati a correre per offrire un 2024 positivo", aggiunge