F1 | Sainz | ‘lascio Ferrari dopo il 2024 ma quest’anno darò tutto per squadra e tifosi’**

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Maranello, 1 feb. – (Adnkronos) – “Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderiaed io non continueremo insieme alla fine del. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre,per lae per i tifosi diil mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”. Così Carlos, in una nota,l’ufficialità dell’arrivo alladi Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2025. L'articolo CalcioWeb.

