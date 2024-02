F1 | ribaltone clamoroso | annuncio e mondiale assegnato alla Ferrari

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nuovamente tensioni e polemiche nel mondo della Formula Uno, l’che può riportare il titoloLaè una delle scuderie più prestigiose e vincenti di sempre in Formula Uno, un marchio leggendario, che però in questi anni, come noto a tutti gli appassionati, sta vivendo una lunga astinenza da successi. Ormai paragonabile al digiuno vissuto negli anni Ottanta e Novanta, prima dell’era Schumacher. Laa caccia del, eventi inattesi in vista (fonte: © LaPresse) – Cityrumors.itUltimo titolo costruttori conquistato nel 2008, ultima vittoria nelpiloti nel 2007 con Kimi Raikkonen. Da allora, tentativi infruttuosi e che hanno visto susseguirsi i vari Felipe Massa, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, ...