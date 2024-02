F1, Ralf Schumacher: “Hamilton in Ferrari? Non per emulare Michael. È la scelta giusta” (Di giovedì 1 febbraio 2024) “Non lo ha fatto per imitare Michael Schumacher”. Ne è sicuro Ralf Schumacher, fratello del sette volte campione del mondo di F1, commentando l’ormai sempre più probabile scelta di Lewis Hamilton di voler chiudere la carriera alla guida della Ferrari. “Penso che possa essere la scelta giusta per Lewis – ha detto Ralf, a Sky Uk – . Ci sono tanti piloti che vorrebbero guidare una Ferrari prima di terminare la carriera e lui è uno di quelli”. Decisiva, secondo il più giovane fratello Schumacher, il ruolo di Vasseur a Maranello: “Senza dubbio è stato un fattore chiave nella sua scelta. Non ho ancora parlato con Lewis, ma non credo che lo faccia perché lo ha fatto ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 1 febbraio 2024) “Non lo ha fatto per imitare”. Ne è sicuro, fratello del sette volte campione del mondo di F1, commentando l’ormai sempre più probabiledi Lewisdi voler chiudere la carriera alla guida della. “Penso che possa essere laper Lewis – ha detto, a Sky Uk – . Ci sono tanti piloti che vorrebbero guidare unaprima di terminare la carriera e lui è uno di quelli”. Decisiva, secondo il più giovane fratello, il ruolo di Vasseur a Maranello: “Senza dubbio è stato un fattore chiave nella sua. Non ho ancora parlato con Lewis, ma non credo che lo faccia perché lo ha fatto ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

F1: Ralf Schumacher,Hamilton in Ferrari Non per emulare Michael (ANSA) - ROMA, 01 FEB - 'Non lo ha fatto per imitare Michael Schumacher': Ralf Schumacher, fratello del sette volte campione del mondo di ... (ANSA) - ROMA, 01 FEB - 'Non lo ha fatto per imitare Michael Schumacher': Ralf Schumacher, fratello del sette volte campione del mondo di ...

". Hill: "Lewis ha fiuto per certe cose" Se condivido la scelta Puoi anche avere Batman al volante ma se la macchina non è competitiva il pilota non può fare la differenza. L'età comunque non conta. In Formula 1 conta è il cronometro. Abbia ...

La Mercedes-AMG Motorsport ha ufficializzato l'elenco dei piloti ufficiali che la rappresenteranno nelle corse GT durante la stagione 2024. La lista prevede 19 piloti (due in più dell'anno scorso) sud ...