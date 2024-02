F1 | Lewis Hamilton in Ferrari! Arriva nel 2025 | avrà 40 anni

(Di giovedì 1 febbraio 2024)approderà alla Ferrari nel. Dopo le indiscrezioni lanciate nelle prime ore della mattinata, le voci si sono intensificate e verso l’ora di pranzo il quadro è ormai apparso certo, come riportato da Sky Sport UK: il fuoriclasse britco lascerà la Mercedes al termine di questa annata agonistica e nella prossima stagione indosserà i colori della Scuderia di Maranello. Un vero e proprio colpo di mercato, giunto all’improvviso e senza particolari avvisaglie nei giorni scorsi, anche se la gestione dei piloti del Cavallino Rampante aveva lasciato qualche punto interrogativo: a Charles Leclerc era stato rinnovato il contratto, mentre la posizione di Carlos Sainz è in stallo quando mancano soltanto una dozzina di giorni alla presentazine della monoposto che affronterà il Mondiale F1....

Poco tempo fa era stato chiesto a Charles Leclerc se gli sarebbe piaciuto avere Hamilton come compagno di scuderia. La risposta era stata profetica. "Se dico sì, immagino che sia il titolo di ogni ...