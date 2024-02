F1 | Lewis Hamilton è della Ferrari dal 2025 | ufficiale!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una notizia clamorosa detonata nella giornata di giovedì che ha preso piede, ben presto, in tutto il mondo. L’epicentronews si è registrato proprio in Italia, con Il CorriereSera che aveva lanciato un’indiscrezione che ha valicato, immediatamente, le Alpi e sorpassato di gran carriera la Sicilia terminando in pasto ai mass media internazionali. Il mercato pilotiFormula 1 si è impreziosito dell’accordo più incredibile degli ultimi anni: dopo una lunghissima militanza e sette titoli di campione del mondo messi in bacheca,ha realizzato il proprio sogno firmando per. Il pilota anglosassone sarà al fianco di Charles Leclerc, prendendo quindi il sedile attualmente in possesso di Carlos Sainz, dal Mondiale. Una firma che ha ...