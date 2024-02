F1 | Lewis Hamilton alla Ferrari? L’ultimo Mondiale vinto da un over-40 risale al 1966 | ma in tempi recenti…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il mese di febbraio si è aperto con un fulmine a ciel sereno. Secondo quanto riportato da svariati affidabili mezzi di informazione,e lasarebbero in procinto di annunciare un clamoroso accordo. Il britannico andrebbe a chiudere la propria carriera a Maranello, vestendosi di Rosso subito dopo aver varcato la fatidica soglia degli “anta”. Vero o falso che sia, l’occasione è propizia per affrontare il tema dei quarantenni d’assalto, capaci di lasciare il segno nella massima categoria automobilistica. Al riguardo, va sottolineato come il 2023 abbia fornito una riprova del fatto che avere il “4” come prima cifra della propria età non sia necessariamente un handicap. Fernando Alonso ha disputato una stagione solidissima, chiudendo al quarto posto il, pur senza essere inserito in un team di ...