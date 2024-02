F1 | Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025! Clamoroso colpo di mercato | sostituito Carlos Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024)appoderànel 2025, prendendo il posto die affiancando Charles Leclerc, fresco di rinnovo con la Scuderia di Maranello. L’indiscrezione, rilanciata da più parti, si è fatta sempre più insistente nelle ultime ore e all’ora di pranzo è giunta la conferma: il fuoriclasse britannico lascerà la Mercedes al termine di questa stagione e si accaserà presso il Cavallino Rampante. Si tratta un trasferimento epocale, che ha già creato parecchio scalpore in senoF1: il sette volte Campione del Mondo chiuderà i rapporti con la scuderia anglo-tedesca e a 39 anni (compiuti lo scorso 7 gennaio) ha accettato il corteggiamento della Rossa, che aveva già provato a ingaggiarlo in passato senza però non riuscire a trovare un ...