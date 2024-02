F1 | Hamilton scommette sulla Ferrari…per il 2026? Sainz separato in casa E Kimi Antonelli…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un fulmine a ciel sereno ha scosso l’universo della F1: Lewislascerà la Mercedes per acrsi alla Ferrari. Un autentico colpo di mercato a sorpresa, senza avvisaglie nelle scorse settimane e che non sembrava realizzabile dopo che il corteggiamento rivolto dalla Scuderia di Maranello al fuoriclasse britannico nel recente passato non aveva sortito effetti. Nella mattinata odierna sono emerse le prime indiscrezioni e attorno all’ora di pranzo sono giunte fondate conferme da parte di Sky Sport UK, a precedere un riunione che Toto Wolff, team principal di Mercedes, terrà con il primo staff a inizio pomeriggio. Lewisromperà dunque il proprio rapporto con la scuderia anglo-tedesca al termine di questa stagione e nel 2025 indosserà i colori del Cavallino Rampante. Il sette volte Campione del Mondo avrà già 40 anni (è un ...