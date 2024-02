F1 | Hamilton | ’11 anni incredibili con Mercedes | ora il momento di una nuova sfida’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Stoccarda, 1 feb. – (Adnkronos) – "Ho trascorso 11con questa squadra e sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Lafa parte della mia vita da quando avevo 13. È un luogo in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere". Queste le parole di Lewisnel comunicato diramato dalladove annuncia la fine del rapporto con il 39enne inglese al termine di questa stagione. "E' arrivato però ildi fare questo passo e sono entusiasta di affrontare unasfida -aggiunge il 7 volte campione del mondo-. Sarò per sempre grato per l'incredibile supporto della mia famiglia, in particolare di Toto per la sua amicizia e la sua leadership, e voglio bene il mio percorso in. Mi impegno al 100% per fornire le migliori prestazioni possibili in questa stagione e per rendere il mio ultimo anno con le Frecce d'Argento uno di quelli da ricordare", ha aggiunto l'inglese.