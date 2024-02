F1 | circus dice no a ingresso team Andretti Cadillac | Mario Andretti ' sono devastato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Ilcorseè fortemente in disaccordo con la decisione della Formula 1 di tenere la squadra fuori dalla competizione. "Siamo orgogliosi dei progressi significativi che abbiamo già fatto nello sviluppo di un'auto e di un propulsore altamente competitivi con unesperto alle spalle, e il nostro lavoro continua a ritmo sostenuto", ha affermato ilin una nota. Tuttavia, tra un anno non ci sarà una première di Formula 1 per la, come sperato. In una dichiarazione dettagliata, la serie di corse ha spiegato che potrebbe esserci una possibilità per ilamericano di Michaelnon prima del 2028, se collaborerà con il produttore General Motors come fornitore di propulsori. Fino ad allora, i vertici della Formula 1 non vedono alcun valore aggiunto in un unsimo, affermando in un comunicato che "non fornirebbe valore al campionato". Ma la Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia), responsabile del settore non commerciale, aveva confermato adche la squadra avrebbe avuto le risorse necessarie e le aveva concesso una licenza di Formula 1 nell'ottobre 2023. Al contrario, la Formula 1 aveva scritto nella sua dichiarazione: "Non crediamo che il richiedente sarebbe un partecipante competitivo"., campione del mondo di Formula 1 nel 1978 e padre del proprietario dellaAutosport, Michael, ha reagito alla cancellazione tramite X, ex Twitter. ". Non dirò nient'altro perché non riesco a trovare altre parole oltre a", ha scritto l'83enne.