Everton-Tottenham sabato 03 febbraio 2024 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempi di recupero davvero ristretti per ilche mercoledì sera ha battuto 3-2 il Brentford prendendosi il quarto posto in classifica visto che l’Aston Villa invece ha perso. L’ha avuto un giorno di riposo in più dopo il pareggio con il Fulham a Craven Cottage, che lo ha visto però tornare in piena InfoBetting: Scommesse Sportive e

Dopo il programma dell'FA Cup, torna in campo la Premier League, con le partite della 21esima giornata, la seconda di ritorno. In scena... (calciomercato)

Sabato 3 febbraio alle ore 13.30 si terrà la sfida valevole per la ventitreesima giornata di Premier League 2023/24 tra Everton e Tottenham. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport ...Le strade di Yerry Mina e della Fiorentina si separano dopo appena sei mesi: arrivato in estate da svincolato, il colombiano ex Everton e Barcellona lascia già Firenze con un magro score di ...Questo sabato, andra in scena la ventitreesima giornata della Premier League inglese di calcio, dove si affronteranno i padroni di casa dell’Everton contro Tottenham. Pronostico Everton-Tottenham di P ...