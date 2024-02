Eventi a Bologna di giovedì 1 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1- Per il primo giorno del mese, gli appuntamenti raddoppiano. Ecco cosa fare sotto le Due Torri. Da oggi fino a domenica, la città accoglie la dodicesima edizione di Art City, con un ricco programma di, mostre e iniziative, Dalle 18, il Teatro Comunale propone la performance Elegia Luminosa, la nuova produzione di Virgilio Sieni incentrata su Giorgio Morandi. L'incontro fa parte di Art City. Alle 20.30, all'Arena del Sole, c'è Eva Robin's, in scena con Le serve, insieme a Beatrice Vecchione e Matilde Vignar. Alle 21, il Duse ospita Salveremo il mondo prima dell'alba, scritto da Gabriele Di Luca. Sempre alle 21, Luca Bizzarri è al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo Non hanno un amico. Ancora un evento alle 21: Maria Grazia Ghetti porta sul palco del Teatro Dehon Assolo per ...