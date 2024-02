Evelina Christillin | “Inter Juve | ai nerazzurri la Champions | ai bianconeri lo scudetto…»

(Di giovedì 1 febbraio 2024), tifosantina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida all’in campionato e dell’attualità bianconera, tifosantina e membro aggiuntivo dell’Uefa nel consiglio Fifa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’attualità della casa bianconera. VLAHOVIC – «Io ci ho sempre creduto. Da quando si è sbloccato è cambiata la musica, sono felice che il mio augurio si sia avverato. Allaci sono pressioni forti, non tutti sono come Sinner che a 22 anni fa cose inaudite. La tenuta psicologica di Dusan forse richiedeva tempi più lunghi, però andava aspettato perché se capisci di calcio non puoi non renderti conto che la classe c’è. E poi in attacco c’è stata la sorpresa Yildiz». YILDIZ SAREBBE ...

