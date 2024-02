Europee | Salvini | “Con von der Leyen Ue disastrosa | contro il lavoro”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) BRUXELLES – Il gruppo politico Id, Identità e Democrazia, il terzo del Parlamento europeo, di cui fa parte la Lega sta crescendo molto, e potrebbe essere “determinante” per i nuovi equilibri politici dopo le elezioni, tanto che potrebbe essere possibile una nuova maggioranza senza i socialisti, ma a condizione che il centrodestra sia unito, senza mettere palettii partiti nazionali di estrema destra che si stanno affermando in Francia, Olanda, Austria, o Germania. E’ quanto ha detto, in sostanza, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “L’Europa e le Alpi”, al Parlamento europeo a Bruxelles. Il gruppo Id, ha ricordato, “oggi è il terzo, quindi fra i primi tre al Parlamento europeo. Conto che ...

C'è un'amara contraddizione che vale la pena di portare alla luce per mostrare il livello di ipocrisia e di ideologia di questo governo (dal blog di E. Ambrosi) ...Agricoltori e allevatori in piazza contro Bruxelles, il green deal e il caro prezzi (e tanto altro). Da Udine a Foggia, i trattori invadono le strade e creano disagi, ma si fermano alla provincia e ai ...Il vicepremier Antonio Tajani risponde a distanza sulle frasi di Salvini riguardo la vicenda che ha coinvolto in Ungheria Ilaria Salis: "Non trasformiamo il suo processo in un fatto politico. L'espuls ...