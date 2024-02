Europee | Faraone | ' ottimista | prevarranno ragioni unità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - “lo sono, credo che tra le varie componenti del Terzo Pololedell'e potremmo costruire una lista che potrà ambire alle due cifre, chi starà fuori lo farà per sua scelta”. Lo afferma Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera, in un'intervista all'Identità. “Il Terzo Polo inteso come la somma di Iv e Azione, non esiste più, non mi interessa dire per colpa di chi. Questo non vuol dire che Italia Viva non debba lavorare per rafforzare la presenza di eletti di Renew Europe. L'ultimo sondaggio europeo ci dice che ogni voto riformista perso, è un voto in più per Fratelli d'Italia. A me sembra che Azione si stia isolando da sola". "Nessuno mette veti nei loro confronti, loro sembrano i doganieri del film ‘Non ci resta che piangere', ‘uè chi siete, cosa volete, cosa cercate, un fiorino'. Tutti hanno capito qual è la sfida in gioco, un governo europeo affidato a sovranisti, con gli europeisti ai margini, con un mondo instabile e Trump alle porte. Tutti hanno capito, tutti tranne loro”, ha concluso.