Equitazione | l’impresa di Michele Ficcadenti | portare il suo Stopper ai vertici in Romagna

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si sono svolte al Living Palace Hotel di Bologna le premiazioni relative alla stagione 2023 per quanto riguarda il campionato regionale reining EmiliaArer valevole per il campionato italiano Irha-Fise. Per la categoria Novice Horse Open, riservata a cavalieri professionisti,ha portato a casa un prestigioso terzo posto in sella al proprio stallone razza quarter horse Snappermorritoblanco soprannominato. In questo campionato che ha visto la partecipazione di cavalieri e cavalli arrivati da tutto il nord Italia,si sono distinti per la regolarità e la costanza delle loro prove. Uno stallone è nato "in casa" nel Paddock Paradise Ranch di Mombaroccio dove è poi cresciuto ed è stato addestrato per il reining, disciplina molto tecnica e ...