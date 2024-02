Empoli | Corsi saluta Baldanzi | “Distacco doloroso | è andato via in lacrime”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Fabrizio, presidente dell’Tommaso, nuovo acquisto della Roma. Al club toscano andranno 10 milioni di euro più altri 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili e il giocatore ha firmato fino al 2028 con i giallorossi. “C’è soddisfazione per il ragazzo che approda in un grande club, ed è un riconoscimento ulteriore del valore del nostro lavoro – le parole dia Radio Radio -. Mi dispiace che non giochi più con noi, ilvia da qui in. Ha ancora tanti margini di miglioramento. Non so se farà la stessa carriera di Dybala ma ha enormi capacità”. Ma possono giocare insiemee Dybala? “Mi sembra che ...