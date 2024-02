Emergenza case di riposo Spariscono ottantacinque posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La mancanza di personale ha costretto alla chiusura forzata di 85letto nelle Residenze sanitarie per anziani della provincia di Sondrio. L’allarme è lanciato, in maniera univoca, dai rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil dopo una "denuncia" dell’associazione Uneba (associazione che rappresenta una fetta consistente delle 21 Rsa presenti in provincia di Sondrio). "È un ulteriore segnale - dicono in un comunicato congiunto le tre sigle sindacali – dell’nella quale si trovano ad operare i servizi sanitari ed assistenziali sul nostro territorio per la mancanza di personale, in particolare infermieri e operatori socio sanitari". E una chiusura di 85dilata ovviamente i tempi sul ricovero di molti anziani. "Le Rsa costituiscono, anche nella nostra provincia, un tassello fondamentale per l’assistenza degli ...