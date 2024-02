Embolia | salvata la neo mamma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una donna, giàdi tre figli, è stata, grazie al decisivo intervento delle equipe del Dipartimento materno infantile e della Struttura di degenza ostetrica dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, dopo essere stata colpita, durante il parto, da unada liquido amniotico. Ne dà notizia l’azienda sanitaria. La donna è stata dimessa dopo due mesi di ricovero all’ospedale di Pordenone. La gravidanza era andata bene – riferisce l’azienda – ma al momento del parto è insorta l’: capita 2-6 volte ogni 100mila gravidanze. Il liquido amniotico entra in circolo durante il travaglio o il parto e causa un’ostruzione dei vasi polmonari. Se non riconosciuta, il rischio che la donna e il neonato muoiano è alto. Fino al 60% dei casi per la donna in gravidanza e con un rischio di disabilità ...