Elogio del bacio | “E’ il gesto dell’uguaglianza”

Come volevasi dimostrare: quella del libro di Speranza , redivivo, ma probabilmente già morituro di nuovo, non è una conferenza stampa di ... (nicolaporro)

Montalto delle Marche, Castelli e Matricardi presentano progettualità fondi sisma. 18 milioni euro in opere di sviluppo - picenotime.it - IT ...Roma, 1 feb. (askanews) – La squadra italiana di tennis che ha vinto la coppa Davis ha dimostrato “uno straordinario e ammirevole spirito di squadra, che si è visto in quei giorni in ogni momento”. Lo ...Dopo la vittoria su Medvedev e la conquista degli Australian Open, Jannik è entrato nel cuore degli italiani e non solo ...