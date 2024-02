Efficientamento energetico Nerviano | un Comune più green

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il percorso didella pubblica illuminazione e servizi Smart City deldiè giunto all’approvazione del progetto esecutivo. Ottima Srl, azienda specializzata in soluzioni innovative in questo settore, si è aggiudicata la gara d’appalto. Nei prossimi mesi, i cittadini vedranno l’inizio dei lavori che prevedono l’installazione di circa 2.800 nuove lampade a tecnologia Led che consentiranno una migliore illuminazione, un maggior comfort per le persone, un adeguamento degli impianti e delle linee esistenti ed un notevole risparmio di kWh consumati a beneficio dell’ambiente. Ogni corpo illuminante verrà telecontrollato da remoto: sarà possibile regolare accensione e spegnimento, controllare in tempo reale i consumi, modificare il flusso luminoso delle lampade (dalle 22 abbassamento della luminosità) e ...