Ecco la velina di Lollobrigida Le proteste dei trattori? Causate dalle merci ucraine

L’azienda ha deciso di spostare i suoi investimenti in Marocco, spostando sede fiscale e legale fuori dal territorio italiano. L’intervento della Premier si è focalizzato sul gruppo Stellantis, nato ...Andrea Valle 26 gennaio 2024 Per Repubblica, adesso, anche il “mattinale” ad uso interno di Fratelli d’Italia – come quello che tutti i partiti di una certa consistenza hanno o dovrebbero avere – dive ...La velina di Striscia La Notizia ha cambiato decisamente look: ecco come si è mostrata di recente la bellissima Cosmary.