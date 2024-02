“Ecco da chi è protetta” Grande Fratello | scoppia il caso su Beatrice Chi è stato chiamato in causa

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Probabilmente, fosse successo in passato gli autori avrebbero optato per un provvedimento disciplinare, come per una squalifica. Secondo i fan, stavolta è improbabile che il2023 decida di fare qualcosa. Anita Olivieri la scorsa notte ha infranto il regolamento e ha anche parlato di Alfonso Signorini. Non solo la 26enne romana, anche Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin stavano progettando le strategie per sopravvivere al2023 e con tanto di carta e penna. Una scena che non doveva andare in onda, essendo avvenuta dopo le 2 di notte. Inoltre, la frase su Alfonso Signorini da parte di Anita Olivieri., Anita insinua sue Signorini Ovviamente il trio di concorrenti stava sparlando di...