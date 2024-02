È ufficiale | Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025 | la svolta nel vertice a porte chiuse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ora èsaràguida delladal. Un sogno che si realizza. Dopo le voci che si sono susseguite in questa lunga giornata, è arrivata l'ufficialità dcasa di Maranello., sette volte campione del mondo (record che condivide con Michael Schumacher), arriverà sulla rossa al posto di Carlos Sainz nel. Intanto si sarebbe conclusa in una decina di minuti la riunione indetta dMercedes nel quartier generale di Brackley Il team principal Toto Wolff avrebbe comunicato ai partecipanti il passaggio distagione, come riporta Sky ...