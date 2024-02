E | si fa sera

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “ Non farti mai ingannare dalle apparenze. Sbaglieresti tutto. Alle persone forti il tempo e l’esperienza hanno insegnato a sorridere,piuttosto che a non dimenticare. “ (Vincenzo Calafiore) E’ un colloquio tra umano e coscienza. Il fatto è che io – dimentico – tutti i miei giorni, mi devi credere, non ne vale la pena conservarne ricordo, e poi alla fine per giustificarmi o perdonarmi giunge sempre la, una sorta di velo che stendendosi cancella, accantona tutto in quelle sabbie mobili che è l’oblio. Ma c’è anche un altro fatto, la mia esistenza, il mio vivere quotidiano, detto anche volgarmente: vita. E’ l’universo mio, pieno di stelle da raggiungere, bella, di una bellezza eterna e sovrana distribuita ad altre mille forme e ognuna con il suo segno che fa un mondo di belle e irrepetibili unicità, e di tutte, nessuna esclusa, perdutamente innamorarsi come di ...