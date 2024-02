È Podesta il nuovo zar del clima Usa Cosa lo aspetta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sarà Johnil prossimo inviato speciale per ildella Casa Bianca. Subentrerà a John Kerry, il primo a ricoprire questa carica nella storia degli Stati Uniti, che ha deciso di dedicarsi alla campagna di rielezione di Joe Biden. È un passo naturale per, oggi consigliere senior del presidente e supervisore dell’attuazione delle politichetiche statunitensi (tra cui l’Inflation Reduction Act). E una nomina di peso: il dem è stato chief of staff della Casa Bianca di Bill Clinton e consigliere di Barack Obama, nonché presidente della campagna presidenziale di Hillary Clinton nel 2016. Aandrà l’arduo compito di riempire il vuoto che lascia Kerry. Oltre ad aver prestato servizio come segretario di Stato sotto Obama, l’inviato uscente ha passato decenni a lavorare sulla ...