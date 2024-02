È per il leone di Ladispoli | gli eco-vandali colpiscono a Piazza del Popolo ! VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Vernice gialla e rossa sulle statue della Fontana dei Leoni, adel. Nuovo blitz degli eco-attivisti nel cuore di Roma davanti ai turisti e romani attoniti. Due ragazzi legati a gruppi animalisti hanno imbrattato con vernice gialla e rossa i leoni della statua ed esposto lo striscione: "Basta animali nei circhi". Sul posto i carabinieri della compagnia di Roma Centro e della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che hanno fermato le due persone. Si tratta di un uomo e una donna che si trovano ora in caserma. Entrambi saranno denunciati per danneggiamento. La paternità del blitz è stata rivendicata da Ribellione Animale secondo cui è stata usata "vernice rimovibile". Si tratterebbe del primo blitz della Campagna Kimba, iniziativa di "disobbedienza civile nata ed ispirata dalla Ribellione di Kimba, ilprigioniero ...