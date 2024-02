“È impazzita | fermatela” Choc in aereo | la passeggera inizia a urlare e si toglie tutto | finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Si è tirata giù i pantaloni in volo”. Panico durante il volo di linea. La donna, una 60enne, ha chiesto alla hostess di recarsi in bagno per un impellente bisogno. Ma essendo il veivolo in fase di atterraggio, il personale di bordo non ha concesso l’autorizzazione alla donna che di tutta risposta ha deciso di urinare sul pavimento dell’. Dulce Huertas di Philadelphia, è stata accusata di diversi reati federali dopo aver aggredito un’assistente di volo e minacciato di uccidere i passeggeri su un volo della Frontier Airlines diretto in Pennsylvania. >> “È una strage”. Incidente: scontro con un camion, il bus prende fuoco. 19 morti carbonizzati Huertas è accusata di aver malamente interferito con l’equipaggio di volo, ma anche di aggressione semplice e oscenità in relazione all’incidente avvenuto a bordo di un volo il 20 novembre. ...