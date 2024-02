È giunto il momento | Hamilton | le prime parole da ferrarista che fanno sognare i tifosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ora è tutto vero: Lewissarà alla guida di una Ferrari nella stagione 2025. Dopo 7 titoli mondiali, il pilota britannico chiuderà la carriera in rosso con un obiettivo chiaro: mettere le mani sull'ottavo mondiale per battere ogni record. L'annuncio è arrivato questa sera e anche la scuderia di Maranello ha confermato sui proprio profili social l'arrivo di. A partire sarà Carlos Sainz. Ma a colpire sono ledi Lewis. Il pilota ha infatti confermato il suo passaggio in rosso: "Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raginsieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di ...