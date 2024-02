E due anni dopo Mosca non è caduta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I consumi sono cambiati, dovendo aggirare il blocco occidentale, ma l’economia è in crescita e la guerra ha un peso relativo sulla quotidianità. Così i pronostici di un collasso «causa sanzioni» non si sono avverati. Ljuba, un’impiegata di 39, è appena rientrata ada una vacanza in Turchia. «Come viviamol’inizio della guerra in Ucraina? Più o meno come prima, anche se l’incertezza per il futuro si fa sentire». E in effetti, girando per le strade della capitale russa, non hai la sensazione di vivere in un Paese in guerra. A Capodanno tutti i ristoranti erano affollati, compreso il lussuoso Metropol. Sono mancati solo i fuochi d’artificio, un po’ per il rispetto dei tanti caduti al fronte, un po’ per non fare da obiettivo ai droni ucraini. A quasi duedall’inizio del conflitto, e ...