Dynamite 31 01 2024 E terzo atto sia!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. La strada verso Revolution è ancora lunga ma nel mentre la AEW ha molte questioni a cui pensare e molte faide che stanno venendo fuori. Soprattutto il campione Samoa Joe è un uomo ricercato e tutti vogliono sfidarlo in due in particolare. Questo e molto altro ci aspetta e quindi direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Jeff Hardy vs Jon Moxley (3,5 / 5) Questo è un match del tutto inedito, infatti per la prima volta i due si sfidano sul quadrato. C’è da dire che almeno questa volta abbiamo visto un Jeff migliore di quello delle ultime uscite e ciò ha contribuito al buon svolgimento dell’incontro, con Mox che ha sapientemente guidato il tutto. Mox che non disdegna nemmeno un po’ di violenza in più come quando va a torcere il lobo di Jeff. ...