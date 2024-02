Dramma sulla strada | coinvolta un’intera famiglia | una vittima e tre feriti gravissimi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un terribile incidente oggi, primo febbraio, poco le 12 a Lamezia Terme ha vistouna. Per cause ancora da accertare un’auto si è scontrata contro lo spartitraffico dello svincolo della A2 in direzione di Salerno. A bordo dell’auto viaggiavano quattro persone, un intero nucleore. Per il conducente non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gravi le altre tre persone a bordo. Sul posto il personale medico del 118 ed i vigili del fuoco che hanno lavorato ore per estrarre le persone dalle lamiere. >> “Perché lo perdonano sempre”. Beatrice dice di avere le prove su Varrese e accusa il Grande Fratello. “Era ora che si sapesse questa cosa” Spiega Lameziainforma.it come: “I tre passeggeri,in modo grave venivano estratti dalle lamiere ed affidati al personale sanitario del ...