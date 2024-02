Dove vedere in tv il Sei Nazioni di rugby 2024 | l’Italia sarà in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra gli eventi sportivi per i quali l’AgCom ha disposto l’obbligo della trasmissione inci sono le partite che vedono protagonistanel Seidi: l’edizionedel torneo segnerà l’esordio ufficiale di Gonzalo Quesada sulla panchina della Nazionale azzurra.giocherà in casa contro l’Inghilterra sabato 3 febbraio, poi andare in Irlanda domenica 11. Dopo una settimana di pausa, nuova trasferta domenica 25 in Francia. Altra settimana di stop, poi ci saranno la gara interna con la Scozia sabato 9 marzo e l’ultima trasferta in Galles sabato 16. Per quanto detto in apertura, i match delnel corso del Seidisaranno trasmessi in diretta tv in ...