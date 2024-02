Doppio “scippo” di Calenda ai nemici grillini | chi lascia il Movimento 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Fabio Massimo Castaldo, parlamentare europeo del(nonché primo deputato non iscritto a un gruppo parlamentare per la prima volta eletto vicepresidente del Parlamento europeo), e Federica Onori, deputata del M5S, abbandonano ied entrano in Azione. Ad annunciarlo è stato il leader del partito, Carlo, in conferenza stampa presso la Sala stampa della Camera dei Deputati. «L'ambiguità non ci appartiene», hanno affermato le due new entry, con particolare riferimento alle posizioni delrispetto all'Ucraina e all'ex presidente Usa Donald Trump. Una vera frecciata a Giuseppe Conte e alle sue parole nell'intervista rita a Fabio Fazio nell'ultima edizione di Che tempo che fa. Non si è fatta attendere la risposta dei ...