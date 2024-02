Dopo Fleximan arriva Dossoman | quello che danneggia i dissuasori di velocità in Emilia-Romagna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 febbraio 2024)anchel’uomo che abbatte gli autovelox e che ha colpito in quattro regioni diverse, a Calderara di Reno in provincia di Bologna qualcuno sta asportando i dossi artificiali con tanto di rivendicazione con vernice spray verde. Le indagini susono già in corso: carabinieri e polizia stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza del comune perre ad accertarne l’identità. Una ricognizione sulle targhe potrebbe portare alla risoluzione del giallo. Ma intanto lui (o loro) colpisce: nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 gennaio, fa sapere il Quotidiano Nazionale, in via Rizzola Levante qualcuno se l’è presa con un dosso stradale che serve a far diminuire laalle automobili. Lo ha ...