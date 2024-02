Don Alberto De Agostini il prete esploratore Collezione di immagini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In mostra a Lecco iled antifascista. Dal 9 febbraio al 3 marzo la Torre Viscontea ospita la mostra “di un mondo scomparso - DonMaria De(1883-1960): l’uomo, la natura, l’arte e la scienza“ promossa dagli alpinisti del Cai di Lecco per i 150 anni della fondazione. La mostra celebra la figura diMaria De, missionario, cartografo e alpinista, che ha ispirato la passione degli alpinisti lecchesi per la Patagonia. L’esposizione ricorda il viaggio di Carlo Mauri e Clemente Maffei al Monte Sarmiento nel 1956 e altri successi.