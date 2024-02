Domenica c’è il Pontedera | A Recanati sarà dura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Massimiliano Canzi, milanese 57enne, ex vice di Beretta e Zenga, alla guida deldall’estate del 2022, può essere considerato uno dei più esperti allenatori del girone che frequenta da quattro anni, da quando cioè era sulla panchina dell’Olbia.affronterete una Recanatese in crisi nera e per di più priva del suo capitano. Inoltre viaggia ad una media di reti subite da incubo. Canzi, quale coefficiente di difficoltà prevedete? "Ad essere sinceri, in quanto a prestazioni difensive noi andiamo peggio visto che abbiamo preso sette gol nelle ultime due gare. Penso comunque, senza essere presuntuoso, di conoscere abbastanza bene il calcio per poter dire che ci aspetterà una gara difficile, complessa contro una compagine sicuramente aggressiva. Ogni partita poi fa veramente storia a sé, i giallorossi sono anche abituati a lavorare ...