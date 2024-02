Doccia fredda alla ex Ont | stop alla produzione a Lallio

“Questo non è calcio” : prime roventi polemiche a pochi giorni dall’inizio della competizione, doccia fredda per l’edizione della Supercoppa in ... (sportnews.eu)

Berrettini , non c’è davvero pace per il tennista romano: ennesima doccia fredda , meglio mettersi l’anima in pace. L’ odio social che il popolo del ... (ilveggente)

Sono impietosi i dati delle centraline di rilevamento della Lombardia per il mese di gennaio dove in più della metà dei giorni i valori del Pm10 hanno superato la soglia critica. Qualità dell'aria pes ...Secondo la Gazzetta dello Sport, il calciatore e il suo entourage aspettano una chiamata dal Napoli per discutere su durata e adeguamento del nuovo contratto.Il primo mese del 2024 si è concluso all’insegna del ritorno prepotente di una caratteristica meteorologica degli inverni padani: l’inversione termica, ovvero il fenomeno persistente per cui, in prese ...