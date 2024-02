Doc – Nelle tue mani | cosa è successo nei primi sei episodi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Idella terza stagione di Doc sono andati in onda su Rai 1 dall’11 al 25 gennaio 2024 e sono già disponibili su RaiPlay. In questo articolo troverete un piccolo recap, senza spoiler, di cos’ènei. Iduesono andati in onda l’11 gennaio. Nel primo, intitolato “Risvegli”, Andrea (Luca Argentero), soprannominato Doc, indossa nuovamente il camice, visto che deve affrontare il suo primo giorno in ospedale da primario. Nonostante le raccomandazioni del nuovo capoufficio, che minaccia di chiudere il reparto, deve adempiere alle sue nuove responsabilità senza mettere in secondo piano i pazienti. Per fortuna Doc può fare affidamento sui suoi colleghi, anche se Giulia (Matilde Gioli) non ha ancora abbandonato l’idea di andare ...