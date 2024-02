Doc – Nelle tue mani 3 | trama puntata 1 febbraio

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Questa sera, giovedì 12024, alle 21:20 in prima serata su Rai1, va in onda in prima tv la quartadella serie tv Doc –tue3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la, mentre qui trovate quante puntate sono.4 – 1In questa quartadi Doc –tue3, Andrea Fanti affronterà un nuovo ostacolo nel suo percorso di recupero della memoria. Un flashback lo porterà a confrontarsi con un doloroso episodio del suo passato, che potrebbe rivelare una verità scioccante. Nel frattempo, Giulia Giordano dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per Andrea, mentre Agnese si adopererà per ostacolare i suoi tentativi di ricordare. Damiano, invece, si ...