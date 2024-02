Doc – Nelle tue mani 3 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Questa sera, giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi Doc –tue3, la terza stagioneserie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio di stasera, le sedute di psicoterapia che Andrea sta portando avanti con Enrico inizieranno ad avere una sorta di effetti collaterali e lo metteranno ulteriormente in crisi. Il medico interpretato da Luca Argentero inizierà a vedere messa in discussione la sua capacità di occuparsi dei pazienti, motivo per il quale prenderà in considerazione l’ipotesi di abbandonare questa sua spasmodica ricerca del passato. Un pensiero che permetterà ad Agnese di cogliere la palla al balzo: la ...