Doc | Billy Elliot | Terra amara o Geppi Cucciari? La tv del 1° febbraio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fantasmi” e “Salto nel buio”. Nel primo, le sedute di terapia con Enrico sembrano avere degli improvvisi effetti collaterali su Doc, che vede messa in discussione – la sua capacità di occuparsi dei pazienti. E se Agnese coglie la palla al balzo per stroncare la sua ricerca sul passato, Giulia è convinta che Andrea non debba demordere. Nel secondo, Doc sa finalmente come rintracciare la donna che sta cercando, ma deve prima trovare il coraggio per farlo. Nel frattempo, in reparto, Riccardo si trova ad affrontare il caso di un indisciplinato personal trainer… Canale5 alle 21.30 proporrà la serie “”. Verranno proposti tre episodi: nel primo, Lutfiye ...

My act grew into being more family-friendly — it’s sometimes trickier and harder to write that way, but I like it.” — Kevin James ...The new Netflix documentary The Greatest Night in Pop, featuring interviews with Lionel Richie, Bruce Springsteen and more, is streaming now ...