DOC 3 | COLPI DI SCENA NELLA SERIE ITALIANA PIÙ VISTA DAI GIOVANI DOPO MARE FUORI

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con la terza stagione di “Doc – Nelle tue Mani”, lacampione d’ascolti di Rai1 che si conferma l’appuntamento fiction più seguito dai”. Entrambi successi firmati Rai Fiction che confermano una supremazia ormai consolidata. Vediamo cosa succede negli episodi in onda giovedì 1 febbraio 2024 di “Doc – Nelle tue mani”, in onda in prima serata su Rai1 subitol’altro fenomeno degli ascolti “Affari Tuoi” (picchi del 35% ogni sera). Tutte le puntate delle tre stagioni di Doc sono disponibili su RaiPlay. DOC 3, EPISODIO 7: FANTASMI Le sedute con Enrico mettono in discussione la capacità professionali di Doc. Agnese coglie l’occasione per inibire la sua ricerca sul passato. In reparto è ricoverato il fratello di Giulia. DOC 3, EPISODIO 8: ...