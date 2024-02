Disturbi alimentari I dati sono allarmanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Idel comportamento alimentare, anoressia e bulimia in primis, si stanno diffondendo sempre più tra i giovani. E i. "La situazione in Italia è particolarmente drammatica – dichiara il professor Emilio Franzoni, Neuropsichiatra dell’Età Evolutiva e Presidente Fanep (Famiglie Neuropsichiatria Pediatrica) - e in ogni regione si assiste a un incremento del 30-35% dei casi, con il massimo periodo di insorgenza fra gli 11 e i 24 anni e per il 90% riguardanti il sesso femminile. E negli anni siaggiunti l’abbassamento dell’età e l’aumento di patologie psichiatriche associate. Non abbiamo stime esatte, perchè parte dei casi è seguita nel privato, ma alcuni parlano di un milione e mezzo di persone affette, altri addirittura di tre milioni". A preoccupare è soprattutto ...