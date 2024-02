Diretta tv in chiaro e gli ultras tifano fuori

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Andrà in onda ine insu Teleromagna la gara tra Cesena e Fermana, valida come 24esima giornata del campionato di Serie C. La sfida si svolgerà a porte chiuse ma i tifosi bianconeri potranno sintonizzarsi sul canale 14 del digitale terrestre (in Emilia-Romagna) a partire dalle 20.40 e seguire l’incontro della capolista con il commento affidato a Luca Alberto Montanari. Nell’immediato post partita, dalla sala stampa dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi, ci sarà invece Marco Rossi in collegamento che raccoglierà i commenti a caldo dei protagonisti. La gara sarà visibile anche in streaming sul sito: www.teleromagna.it. Nel frattempo nel pomeriggio di ieri la Curva Mare ha annunciato che ripeterà quanto già fatto in occasione del match vinto dai bianconeri contro il Pontedera, quando quel settore era rimasto chiuso: gli...

