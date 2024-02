Dilaga la protesta | barricate e roghi nel cuore dell' Europa

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L'assedio degli agricoltori alsi sta consumando proprio in queste ore, salendo via via d'intensità. Un centinaio di agricoltori ha lanciato bottiglie e uova contro la sede del Parlamento europeo all'ingresso principale situato a Place de Luxembourg, dove si sta svolgendo un summit tra i leader europei Meloni, Macron e Scholz. Segui su affaritaliani.it