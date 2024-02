Diecimila euro per la ricerca Il dono dell’associazione Luca Nuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Unper la: l’associazioneOnlus di Santa Croce sull’Arno – nata per sensibilizzare sul tema delle malattie da prioni e per contribuire a trovare una cura – ha donato 10milaai progetti del professor Gianluigi Zanusso dell’Università di Verona, uno dei punti di riferimento in Italia per lo studio delle malattie ndegenerative di origine prionica. L’associazione – fondata da Alessandra Gozzini – porta il nome del marito, venuto a mancare nel 2018 proprio a causa di un’encefalopatia spongiforme sporadica, patologia molto rara ma purtroppo incurabile. Zanusso aveva seguito con grande umanità e professionalità proprioe per questo la moglie – spiega una nota – ha deciso di aiutare la ...