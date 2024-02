Didacta Italia 2024 | aperte le iscrizioni agli eventi formativi Novità | Ci sarà un padiglione dedicato alle Università

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sonoledi, che si svolgerà come ogni anno a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 20 al 22 marzo. La manifestazione, giunta alla settima edizione, è il più importante appuntamento fieristicoall’innovazione didattica. L'articolo .

Finalmente ritorna il grande evento riservato a chi lavora nel mondo della scuola. Stiamo parlando di Didacta Italia 2024 che si svolgerà a Firenze alla Fortezza da Basso, dal 20 al 22 marzo. L’evento ...UN ANNO RECORD per Firenze Fiera, che, per la prima volta da quando è nata, nel 1998, ha raggiunto un livello di valore della produzione intorno a 20 milioni, in crescita di quasi il 50% rispetto al 2 ...